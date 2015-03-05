中国农业：今年粮食产量稳定在逾1.1万亿斤，扩大新型城镇化综合试点--总理

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。
他在全国人大所作的政府工作报告中指出，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。今年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。
中国坚守耕地红线，做好土地确权登记颁证工作，审慎开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度、集体产权制度等改革试点。
总理称，完善粮食最低收购价和临时收储政策，改进农产品目标价格补贴办法，支持农产品加工特别是主产区粮食就地转化。在稳定家庭经营的基础上，支持种养大户、家庭农牧场、农民合作社、产业化龙头企业等新型经营主体发展，推进多种形式适度规模经营。
多渠道促进农民增收，保持城乡居民收入差距缩小势头，今年还要再减少农村贫困人口1,000万人以上。
此外，建立规范多元可持续的城市建设投融资机制，稳妥建立城乡统一的建设用地市场，完善和拓展城乡建设用地增减挂钩试点。（完）
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(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。