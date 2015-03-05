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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:57 BJT

更新版 2-日本经济：适宜的通胀水平低于2%--央行审议委员木内登英

木内登英是日本央行去年10月会议上对放松持反对态度的四名委员之一。他担心央行的巨大资产购买计划存在缺陷。

“如果日本央行过度放松货币政策，在短时期内刺激物价上涨至经济潜在增速不支持的水平，那么这可能让经济活动和价格处于不稳定的状态之下，”木内登英说。

他表示，在利率仍处在零水准附近的情况下，刺激措施的积极效应已经减弱，央行的大规模资产购买已抽干了债市的流动性，并可能造成未来价格走势不稳。

他还认为，鉴于量化宽松已经成功地刺激了需求，并提振经济脱离了低迷状态，日本央行应该聚焦于令大规模资产购买的成本最小化。

木内登英重申，认为长期而言日本央行应该脱离目前瞄准基础货币的政策立场，重新回到以利率为目标的传统货币政策。(完) (编译 王丽鑫/孙茉莉/王洋; 审校 蔡美珍/王兴亚/杜明霞)
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