版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 11:34 BJT

韩国金融：外资2月转为买超韩股，继续买超韩债

路透首尔3月5日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周四公布的数据显示，外国投资者2月转为买超韩股，之前两个月为卖超。

之前两个月外国投资者也买超韩债。

外资2月买超5,730亿韩元(5.21亿美元)的韩国股票，1月和去年12月分别卖超9,490亿韩元和1.93万亿韩元。

外资持有的韩国债券在2月净增加6,420亿韩元，1月为净增550亿韩元；去年12月为净减少1,170亿韩元。

中国投资者2月增持韩债3,980亿韩元，排名第一；法国投资者位列第二，增持韩债920亿韩元。

截至2月底，外资持有韩债101.06万亿韩元，占总发行量的6.8%，这一比例与1月底相同。(完) (编译 王颖; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐