版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 11:40 BJT

《全球市场》亚股下滑且欧元陷于11年低点，静待欧洲央行会议

10年期美债收益率 报2.117%，隔夜升至两周高位2.142%。

澳洲央行副总裁洛威称澳元较过去几年更加接近适宜水准 ，这番谈话令澳元得到少许提振。

澳元兑美元小升0.1%至0.7826美元。在澳洲央行降息至纪录低位后，澳元兑美元在2月初曾触及六年低位0.7627美元。澳洲央行本周稍早按兵不动，但观察人士预测早晚会再次降息。

在大宗商品市场，美国原油期货 继隔夜上涨后，续升0.3%至每桶51.66美元。

伊朗驻国际原子能总署(IAEA)特使Reza Najafi周三表示，尚未就任何可能的最终核协议的持续期限达成共识。 该消息推动原油市场上涨。(完) (编译/审校 郑茵/陈宗琦/李爽/张若琪/戴素萍/龚芳/许娜/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐