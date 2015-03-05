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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 12:07 BJT

全球商品：2015年全球天然橡胶产量料恢复增长，中国进口将下降

**产出回升**

去年价格的急剧下滑已致使印度、泰国、印尼和马来西亚的一些胶农暂停割胶。

Thomas称，价格温和回升将激励胶农恢复割胶，尤其是在泰国，当地胶农其他收入来源实在匮乏。

泰国是全球最大橡胶生产国，该国2015年产量可能增加7.4%至430万吨，产量排第二的印尼将稳定在310万吨左右。

2013年橡胶产量排在季军的越南，预期今年产量将增加4.9%至创纪录的100万吨。

Thomas称，此外，中国经济放缓可能导致橡胶进口减少，这将是至少十年来首见。

她预期中国2015年橡胶进口量将在370万吨，较上年减少近10%。

中国国务院总理李克强周四在全国人大会议开幕会上称，今年国内生产总值(GDP)增长预期目标下调至7%左右.

“中国经济增长已趋于温和，这将影响需求。而其他国家进口预期会增加。”Thomas说道。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 李爽/李春喜)
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