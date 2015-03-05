版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:49 BJT

台湾新债：德意志银行新加坡分行30年美元零息债以4.42%定价--消息

路透台北3月5日 - 两位消息人士周四指出，德意志银行 新加坡分行将在台湾发行30年期零息美元债，已以内部报酬率(IRR)4.42%定价。

该债券发行2.55亿美元，将在3月24日发行，由永丰金证券与德意志银行担任财务顾问。

路透暂时无法联络到德意志银行对此评论。

德意志银行新加坡分行此前已多次在台湾发行美元债。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐