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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 11:46 BJT

台湾债市：RP利率持稳低位，一年期定存单交割未紧缩资金

路透台北3月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四持平低位。交易员表示，今日虽有央行一年期定存单的交割，不过并未紧缩市场资金，至下周为止利率应能在宽裕的资金环境下，持稳低位。

交易商表示，央行上日标售的一年期定存单，虽然金额由1,200亿台币提高至1,300亿，不过银行的资金并未因此受到紧缩的效果；投信端则是有多有缺，寿险方也有部分多钱的寿险入场找券。

〞今天从投信寿险都有收到钱，新做的，利率持稳。〞一位民营金融机构交易员表示。

另外一位票券商交易员则表示，自投信和银行都有新的承做债券附买回交易，银行虽有交割大额央行定存单的紧缩因素，不过实际影响并不大，利率大致能够持平低位。

今日有台湾央行发行一年期定存单交割，金额1,300亿台币。台湾央行周三公布标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.585%，大致符合市场预期，并较前次标售均标0.591%走低0.6个基点，为连续第五个月走低。

本周五(6日)有德意志银行外币金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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