台湾债市：RP利率持稳低位，一年期定存单交割未紧缩资金

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四持平低位。交易员表示，今日虽有央行一年期定存单的交割，不过并未紧缩市场资金，至下周为止利率应能在宽裕的资金环境下，持稳低位。
交易商表示，央行上日标售的一年期定存单，虽然金额由1,200亿台币提高至1,300亿，不过银行的资金并未因此受到紧缩的效果；投信端则是有多有缺，寿险方也有部分多钱的寿险入场找券。
〞今天从投信寿险都有收到钱，新做的，利率持稳。〞一位民营金融机构交易员表示。
另外一位票券商交易员则表示，自投信和银行都有新的承做债券附买回交易，银行虽有交割大额央行定存单的紧缩因素，不过实际影响并不大，利率大致能够持平低位。
今日有台湾央行发行一年期定存单交割，金额1,300亿台币。台湾央行周三公布标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.585%，大致符合市场预期，并较前次标售均标0.591%走低0.6个基点，为连续第五个月走低。
本周五(6日)有德意志银行外币金融债交割。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。