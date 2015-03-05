中国货币市场：回流资金增多流动性续改善，逆回购量价较稳影响有限

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国银行间市场周四受开盘价影响主要回购利率稳中小涨，但流动性继续有所缓解，因回流至银行体系的资金逐步增多；不过由于跨越新股申购周期，14天期限品种拆入依旧不易。此外，今日央行继续通过逆回购为市场补血，惟量价较平稳影响暂微。
交易员表示，虽然流动性好转迹象明显，但资金价格回落仍需过程；此外，本次新股资金冻结将持续长达两周，尔后又临季末，料资金面仍将面临一定挑战。
“资金明显好转了，就14天最稀缺；大行出资有改善，不过多融出长期品种，”华南一银行交易员称，“主要还是因为资金回流了吧。”
央行公开市场今日进行了400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为3.75%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,450亿元，为连续第二周净回笼。
华东一银行交易员则认为，从前两次IPO的经验来看，资金面临的冲击应不会如预期般强烈，流动性在阶段性收紧后仍将继续保持平稳，“我觉得问题不大，央妈会保证平稳的；或者如果资金利率飙高，大家也会去拿SLF(常设借贷便利)。”
此外，今日为存款准备金例行调整日，但多数机构受其影响有限，且有机构甚至退还部分资金。
多位消息人士周三透露，中国央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4345 3.4318 +0.27
七天 4.7293 4.6905 +3.88
14天 4.9041 4.8775 +2.66
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8000 1.0100 +179.00
七天 5.3600 2.9850 +237.50
14天 5.6050 5.3850 +22.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5500 3.5100 +4.00
七天 4.7400 4.7300 +1.00
14天 4.9600 5.0200 -6.00
Shibor
其中:隔夜 3.4330 3.4460 -1.30
七天 4.7290 4.7170 +1.20
三个月 4.8960 4.8959 +0.01
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。