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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 12:32 BJT

中国货币市场：回流资金增多流动性续改善，逆回购量价较稳影响有限

路透北京3月5日 - 中国银行间市场周四受开盘价影响主要回购利率稳中小涨，但流动性继续有所缓解，因回流至银行体系的资金逐步增多；不过由于跨越新股申购周期，14天期限品种拆入依旧不易。此外，今日央行继续通过逆回购为市场补血，惟量价较平稳影响暂微。

交易员表示，虽然流动性好转迹象明显，但资金价格回落仍需过程；此外，本次新股资金冻结将持续长达两周，尔后又临季末，料资金面仍将面临一定挑战。

“资金明显好转了，就14天最稀缺；大行出资有改善，不过多融出长期品种，”华南一银行交易员称，“主要还是因为资金回流了吧。”

央行公开市场今日进行了400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为3.75%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,450亿元，为连续第二周净回笼。

华东一银行交易员则认为，从前两次IPO的经验来看，资金面临的冲击应不会如预期般强烈，流动性在阶段性收紧后仍将继续保持平稳，“我觉得问题不大，央妈会保证平稳的；或者如果资金利率飙高，大家也会去拿SLF(常设借贷便利)。”

此外，今日为存款准备金例行调整日，但多数机构受其影响有限，且有机构甚至退还部分资金。

多位消息人士周三透露，中国央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4345 3.4318 +0.27

七天 4.7293 4.6905 +3.88

14天 4.9041 4.8775 +2.66

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8000 1.0100 +179.00

七天 5.3600 2.9850 +237.50

14天 5.6050 5.3850 +22.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5500 3.5100 +4.00

七天 4.7400 4.7300 +1.00

14天 4.9600 5.0200 -6.00

Shibor

其中:隔夜 3.4330 3.4460 -1.30

七天 4.7290 4.7170 +1.20

三个月 4.8960 4.8959 +0.01

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/杨淑祯)
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