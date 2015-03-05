《分析》沉寂多年的欧元区经济开始焕发生机

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
“从时间点来看，欧洲央行运气不错，”Schulz表示。“由于目前所有的数据都很强劲，如果仍然需要在周四公布，那么反对的意见会比1月时更强烈，德国尤甚。”
目前，全球除少数地区外都是通胀放缓的情况。欧元区多数地区的通胀率符合预估或逊于预测。
然尽管油价已使得通胀率降至极低水准，时常可见低于零，简单的计算即可看出，一旦油价企稳或开始扳回跌幅，通胀率将会转为上升。
除此之外，油价下跌和欧元贬值除非无限期的持续下去，否则对经济活动的提振作用将为时不长。只有当这些因素不存在时，才能更加清楚看出经济复苏是否能持久。
与此同时，全球都在继续大推刺激举措。
中国央行自11月以来已二度降息，印度央行周三也意外降息，自年初以来，全球各国央行的宽松举措已超过20个。
目前普遍的看法是，欧洲央行的购债计划要么只能刚够将通胀率拉抬至接近但低于2%的目标，要么还需要延长。这项计划主要买进政府公债，每个月斥资600亿欧元，且将持续至2016年9月。
但如果就在一连串刺激举措即将上路时，欧元区整体经济有所改善，那么这些看法可能就要为之改观了。(完) (编译 白云/孙茉莉/戴素萍 审校 李春喜/陈宗琦/白云/王丽鑫)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。