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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 14:17 BJT

《分析》沉寂多年的欧元区经济开始焕发生机

“从时间点来看，欧洲央行运气不错，”Schulz表示。“由于目前所有的数据都很强劲，如果仍然需要在周四公布，那么反对的意见会比1月时更强烈，德国尤甚。”

目前，全球除少数地区外都是通胀放缓的情况。欧元区多数地区的通胀率符合预估或逊于预测。

然尽管油价已使得通胀率降至极低水准，时常可见低于零，简单的计算即可看出，一旦油价企稳或开始扳回跌幅，通胀率将会转为上升。

除此之外，油价下跌和欧元贬值除非无限期的持续下去，否则对经济活动的提振作用将为时不长。只有当这些因素不存在时，才能更加清楚看出经济复苏是否能持久。

与此同时，全球都在继续大推刺激举措。

中国央行自11月以来已二度降息，印度央行周三也意外降息，自年初以来，全球各国央行的宽松举措已超过20个。

目前普遍的看法是，欧洲央行的购债计划要么只能刚够将通胀率拉抬至接近但低于2%的目标，要么还需要延长。这项计划主要买进政府公债，每个月斥资600亿欧元，且将持续至2016年9月。

但如果就在一连串刺激举措即将上路时，欧元区整体经济有所改善，那么这些看法可能就要为之改观了。(完) (编译 白云/孙茉莉/戴素萍 审校 李春喜/陈宗琦/白云/王丽鑫)
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