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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 12:07 BJT

中国经济：续执行稻谷小麦最低收购政策，加强地方粮食储备体系--发改委

路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会周四指出，中国今年将继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，并加强地方政府粮食储备体系建设。

发改委在两会期间发布的2015年国民经济和社会发展计划草案报告指出，将推进棉花、大豆目标价格改革试点，完善重要农产品临时收储政策和进出口管理，并建立健全粮食安全省长责任制。

报告称，今年全面开展永久基本农田划定工作，加快实施全国高标准农田建设总体规划和新增1,000亿斤粮食生产能力规划。

中国还将全面实施粮食收储供应安全保障工程，支持1,000亿斤粮食仓容设施建设。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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