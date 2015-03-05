中国债市动态：现券收益率及IRS全线上行，资金预期不佳打压市场情绪

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海3月5日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)全线上行。尽管近两日流动性紧张局面有所缓解，但由于外汇占款连续下降以及下周再次迎来密集IPO等，未来预期仍不乐观，加之资金价格居高不下，债市情绪有进一步转弱的迹象。
交易员并指出，今日公开市场虽仍进行了逆回购，但规模仍远不及到期量，且利率在上次调降后走稳，亦令机构略感失望，此外农发行新债招标结果不佳，更加强化了谨慎的市场心态。
“二级上得好快，一级发得也挺差，投标都投在天上，(市场)情绪太差了。”华中一银行交易员称。
业内人士稍早透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债中，一年增发品种中标收益率3.6556%，三年新发品种中标利率为3.83%，七年增发债收益率4.0147%。三期债对应投标倍数分别是2.79倍、2.28倍和2.82倍。
银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/7年的最新收益率分别为3.7004%、3.7564%和3.9984%。
上海一银行交易员则谈到，今日现券收益率和IRS整体向上，部分长债涨幅较大，而IRS升幅也基本在5-6个基点(bp)。
他表示，很长一段时间以来，资金面都一直不太宽松，而且资金利率也居高不下，下周又要面临新一轮IPO，预期更为趋紧，债市短期亦会承压，“虽然政策（宽松）还有预期，但央行未必想让银行间很宽松，如果太松的话，机构又要加杠杆，对实体经济是不利的。”
对于今日公布的政府工作报告，他认为，暂时对市场的影响不大，因为其中提出的不少宏观经济目标与预期相近，市场还是更为关心经济的实际表现。
中国政府工作报告提出，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右。
中国央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于3.75%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,450亿元，为连续第二周净回笼。据路透统计，本周公开市场有2,200亿元逆回购到期回笼资金。同时本周四还有600亿元的国库现金定期存款到期，也将收回等量流动性。
剩余期限近10年的国开行150205券最新成交收益率 在3.80%，上日尾盘为3.75%。
国债期货主力合约TF1506 早盘亦低开低走，收报98.540元，较上日结算价下滑0.216元或0.22%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。