中国债市动态：现券收益率及IRS全线上行，资金预期不佳打压市场情绪

路透上海3月5日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)全线上行。尽管近两日流动性紧张局面有所缓解，但由于外汇占款连续下降以及下周再次迎来密集IPO等，未来预期仍不乐观，加之资金价格居高不下，债市情绪有进一步转弱的迹象。

交易员并指出，今日公开市场虽仍进行了逆回购，但规模仍远不及到期量，且利率在上次调降后走稳，亦令机构略感失望，此外农发行新债招标结果不佳，更加强化了谨慎的市场心态。

“二级上得好快，一级发得也挺差，投标都投在天上，(市场)情绪太差了。”华中一银行交易员称。

业内人士稍早透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债中，一年增发品种中标收益率3.6556%，三年新发品种中标利率为3.83%，七年增发债收益率4.0147%。三期债对应投标倍数分别是2.79倍、2.28倍和2.82倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/7年的最新收益率分别为3.7004%、3.7564%和3.9984%。

上海一银行交易员则谈到，今日现券收益率和IRS整体向上，部分长债涨幅较大，而IRS升幅也基本在5-6个基点(bp)。

他表示，很长一段时间以来，资金面都一直不太宽松，而且资金利率也居高不下，下周又要面临新一轮IPO，预期更为趋紧，债市短期亦会承压，“虽然政策（宽松）还有预期，但央行未必想让银行间很宽松，如果太松的话，机构又要加杠杆，对实体经济是不利的。”

对于今日公布的政府工作报告，他认为，暂时对市场的影响不大，因为其中提出的不少宏观经济目标与预期相近，市场还是更为关心经济的实际表现。

中国政府工作报告提出，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右。

中国央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于3.75%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,450亿元，为连续第二周净回笼。据路透统计，本周公开市场有2,200亿元逆回购到期回笼资金。同时本周四还有600亿元的国库现金定期存款到期，也将收回等量流动性。

剩余期限近10年的国开行150205券最新成交收益率 在3.80%，上日尾盘为3.75%。