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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 14:39 BJT

法国数据：第四季ILO失业率略升至10.4%

路透巴黎3月5日 - 法国国家统计局周四公布的数据显示，法国第四季失业率略微升至10.4%，第三季修正后为10.3%。

此前公布的第三季失业率初值为10.4%。

纪录高位是1997年第一、第二和第三季的11.2%，历史低位是2008年第一季的7.5%。

相关英文图表，请参见：link.reuters.com/haf52t

(完)

(编译 李爽 审校 白云)
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