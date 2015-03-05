《国际主要央行公开市场操作一览》--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦2月24日在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。
欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。
去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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3/4 隔夜逆回购 -951.00 0.05%
3/3 隔夜逆回购 -1,108.72 0.05%
3/2 隔夜逆回购 -1,182.08 0.05%
2/27 三天逆回购 -1,550.01 0.05%
2/26 隔夜逆回购 -1,305.83 0.05%
2/26 七天逆回购 -500.00 0.06%
《本周主要新闻》
--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯暗示，本月晚些时候美联储政策制定者开会时，他不一定会反对删除美联储在加息问题上保持“耐心”的承诺。埃文斯希望美联储等到2016年初再加息。埃文斯表示，只要美联储的政策沟通“传达了足够的限制条件”，则声明的确切措辞并不重要。
埃文斯称，美联储应该等到明年初再升息，否则可能损及努力刺激起来的经济复苏。 他还表示，全球低通胀情况令人不解，其背后的原因不是完全清晰，并称全球低通胀可能是美国通胀保持在低位的原因之一。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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3/3 七天期反向交易 1,478.532 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--德国央行主管银行业监管的官员Andreas Dombret表示，全球监管机构迫切需要修改相关规定，不再让银行认为对政府的贷款是无风险的。这是欧洲债务危机带来的一大教训。
--希腊央行总裁史托纳拉斯表示，如果政府不能履行与债权人达成的协议、公共财政恶化且改革停滞，则希腊脆弱的经济复苏今年将面临风险。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 180,200
上周三 183,740
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当期变化 -3,540
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，他预计将在2015财年前后实现2%的通胀率目标，但具体时间可能受油价影响而有变。黑田东彦在日本众议院财务金融委员会发表讲话称，目前油价下滑正在拉低通胀，不过廉价的能源成本有益于经济活动，将有助于未来通胀加速。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行4,702.5亿台币存单。与当日存单到期金额4,698亿台币相较，存单发行余额增4.5亿。
--台湾央行周二公布，共发行1,903.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,897.5亿台币相较，存单发行余额增6亿。
--台湾央行周一公布，共发行6,783.8亿台币存单。与当日存单到期金额6,784.8亿台币相较，存单发行余额减1亿。 (完)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。