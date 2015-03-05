《国际主要央行公开市场操作一览》--3月5日

路透北京3月5日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦2月24日在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/4 隔夜逆回购 -951.00 0.05%

3/3 隔夜逆回购 -1,108.72 0.05%

3/2 隔夜逆回购 -1,182.08 0.05%

2/27 三天逆回购 -1,550.01 0.05%

2/26 隔夜逆回购 -1,305.83 0.05%

2/26 七天逆回购 -500.00 0.06%

《本周主要新闻》

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯暗示，本月晚些时候美联储政策制定者开会时，他不一定会反对删除美联储在加息问题上保持“耐心”的承诺。埃文斯希望美联储等到2016年初再加息。埃文斯表示，只要美联储的政策沟通“传达了足够的限制条件”，则声明的确切措辞并不重要。

埃文斯称，美联储应该等到明年初再升息，否则可能损及努力刺激起来的经济复苏。 他还表示，全球低通胀情况令人不解，其背后的原因不是完全清晰，并称全球低通胀可能是美国通胀保持在低位的原因之一。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/3 七天期反向交易 1,478.532 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--德国央行主管银行业监管的官员Andreas Dombret表示，全球监管机构迫切需要修改相关规定，不再让银行认为对政府的贷款是无风险的。这是欧洲债务危机带来的一大教训。

--希腊央行总裁史托纳拉斯表示，如果政府不能履行与债权人达成的协议、公共财政恶化且改革停滞，则希腊脆弱的经济复苏今年将面临风险。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 180,200

上周三 183,740

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当期变化 -3,540

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，他预计将在2015财年前后实现2%的通胀率目标，但具体时间可能受油价影响而有变。黑田东彦在日本众议院财务金融委员会发表讲话称，目前油价下滑正在拉低通胀，不过廉价的能源成本有益于经济活动，将有助于未来通胀加速。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行4,702.5亿台币存单。与当日存单到期金额4,698亿台币相较，存单发行余额增4.5亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,903.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,897.5亿台币相较，存单发行余额增6亿。

--台湾央行周一公布，共发行6,783.8亿台币存单。与当日存单到期金额6,784.8亿台币相较，存单发行余额减1亿。 (完)