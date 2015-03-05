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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 15:09 BJT

表格：德国1月工业订单较前月下滑3.9%，降幅高于市场预估

路透柏林3月5日 - 德国经济部周四公布，1月工业订单较前月下滑3.
9%，降幅大于路透调查预估的降1.0%。
    
    以下为详细数据(经季节调整):
    
    工业订单               15年1月     14年12月     
    较上月(%)                 -3.9         +4.4 
    指数(2010年为基期)       109.0        113.4
    
    路透访问的39位分析师预估为下滑1.0%，预估区间在下滑2.5%至增长
0.7%。(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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