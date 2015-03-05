澳新汇市：澳元挺升，受澳洲央行官员评论推动

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
此后多数涨幅被回吐，澳元当日仅微涨至0.7825美元，仍陷于一个月前触及六年低点0.7627以来的窄幅区间内。
当被问及澳元的合理价值水准在哪里时，洛威称：“与过去几年中的任何时候相比，我们距离它(合理价值水准)都要近得多。澳元兑美元已经从峰值下跌了将近0.30美元，因此这是非常大的调整。”
“我认为我们现在可以看到(澳元贬值)对经济的影响了，”他在悉尼的一个会议上这样表示。
洛威又飞快地补充说，他怀疑澳元汇率还是有些过高，因为经济成长迟滞，但他没有暗示他认为澳元的合理价值在什么水平。
澳元兑日圆和欧元略为走坚，兑新西兰元 反弹至1.0349新西兰元，之前触及纪录低点1.0272。
新西兰元正在整理早盘的涨势，之前兑欧元创下纪录高点，兑一篮子货币则创六周新高。
新西兰元/美元 回落至0.7555美元，曾经升至略高于0.76的水平，欧元/新西兰元 一度跌至纪录低点1.4544新西兰元，最新报1.4649。(完)
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(编译 张明钧/郑茵 审校 戴素萍/白云)
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F