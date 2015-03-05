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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 12:48 BJT

澳新汇市：澳元挺升，受澳洲央行官员评论推动

此后多数涨幅被回吐，澳元当日仅微涨至0.7825美元，仍陷于一个月前触及六年低点0.7627以来的窄幅区间内。

当被问及澳元的合理价值水准在哪里时，洛威称：“与过去几年中的任何时候相比，我们距离它(合理价值水准)都要近得多。澳元兑美元已经从峰值下跌了将近0.30美元，因此这是非常大的调整。”

“我认为我们现在可以看到(澳元贬值)对经济的影响了，”他在悉尼的一个会议上这样表示。

洛威又飞快地补充说，他怀疑澳元汇率还是有些过高，因为经济成长迟滞，但他没有暗示他认为澳元的合理价值在什么水平。

澳元兑日圆和欧元略为走坚，兑新西兰元 反弹至1.0349新西兰元，之前触及纪录低点1.0272。

新西兰元正在整理早盘的涨势，之前兑欧元创下纪录高点，兑一篮子货币则创六周新高。

新西兰元/美元 回落至0.7555美元，曾经升至略高于0.76的水平，欧元/新西兰元 一度跌至纪录低点1.4544新西兰元，最新报1.4649。(完)

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(编译 张明钧/郑茵 审校 戴素萍/白云)
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