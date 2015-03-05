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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 16:15 BJT

英国数据：2月房价较前月降0.3%，去年10月以来首见下跌--HALIFAX

路透伦敦3月5日 - 抵押贷款机构Halifax周四表示，英国2月房价较前月下跌，为去年10月首见。

Halifax称，2月房价较1月下跌0.3%，路透调查预估为跌0.2%；1月时房价跳升1.9%。

截至2月的三个月房价较上年同期上涨8.3%，1月时涨幅为8.5%。2014年年中涨幅高峰为超过10%。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)
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