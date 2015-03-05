中国金融：今年商业银行保持资产质量存压力，但有能力解决--前中行行长

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国全国人大财经委委员、前中国银行 行长李礼辉周四表示，去年中国商业银行不良贷款率上升是经济周期变化的正常反映，今年在保持资产质量上仍面临一定压力，但有能力解决问题。
李礼辉在两会（全国人大和政协会议）间隙表示，经济发展有周期变化，这一两年周期变化必然会给商业银行资产质量带来一定压力，但如果把最近不良贷款率的提高平分到十年的话，也是可以接受的数字，跟国际水准比还是较低。
他并指出，商业银行风险抵补能力强，不良贷款拨备覆盖率在230%以上，假如出现风险，动用拨备就可以，不需要动用资本。
“今年商业银行在保持资产质量上面临一定压力，但有能力解决。”他举例称，浙江去年前年不良贷款集中发生，但去年下半年已在减缓。“全国处于风险可控状态。”
谈及今年货币政策，他表示今年货币政策保持适度中性比较符合市场实际情况，未来不大可能、也不需要实行过度宽松的货币政策。
对于最近出现的资本外流，李礼辉称不必过虑。他指出，中国金融市场需要进一步对外开放，人民币国际化、资本项目可兑换都要逐步开放，中国对外投资也在逐步增加，所谓的资本外流在经济保持正常不会成为大的风险，不会危害金融安全。
他并表示，中国房地产已步入健康发展阶段，投资投机性需求明显抑制，刚需得到更多满足。“经过一两年的调整，房地产会逐步进入供求均衡阶段，可能有风险，但集中在某些企业，大的方面可控。”
他预计，刚需改善性相关房贷还是能得到保障，开发商信贷也会进入正常状态。
中国银监会此前表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。 （完）
浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。