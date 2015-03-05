中国人事：任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长--政府网

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国政府网周四公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。
中国政府网公布国务院任免国家工作人员信息称，免去朱之鑫、解振华、徐宪平的国家发展和改革委员会副主任职务。
中国央行网站此前显示，主权财富基金--中国投资有限责任公司 原副总经理范一飞，已于近日出任中国人民银行副行长。
中国进出口银行官网此前消息显示，2月17日，胡晓炼以党委书记、董事长身份主持召开该行新年第一次党委扩大会议，传达学习国务院第三次廉政工作会议精神。
而中国发改委网站不久前信息显示，解振华、朱之鑫、徐宪平已经不在发改委副主任名单当中，这意味着三人不再担任发改委副主任一职。
此外，张勇出任发改委副主任，但未有其相关简历和个人介绍。国内媒体报导，张勇或为原国家食药监总局局长、党组书记，曾任职于国家计委、国务院秘书二局。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。