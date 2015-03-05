中国经济：7%左右经济增长指标是引导性的，有信心取得更好结果--发改委

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的。作为发改委有决心、有信心，也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。
他在两会期间举行的"经济社会发展与宏观调控"的新闻发布会上称，中国宏观调控手段空间很大，今年经济完全能实现减速不减势，但中国房地产、财政、金融等一些潜在风险不容忽视。
“全年经济走势压力不小，利好不少，信心不减，...经济增长是第一要务。”徐绍史指出，要把握好稳增长、调结构的平衡点，防治经济出现惯性下滑。
他称，中国今年外需不可能有很好改善，消费平稳增长，投资还会缓慢调整，对经济波动保持定力但不能掉以轻心，要预调微调。
他并透露，中国2月份出口先导指数上升到39.6%，比1月份上升了1个点，2月一些先行指数开始小幅回升，显示社会预期趋稳。
中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。 (完) (发稿 宿泱韫；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。