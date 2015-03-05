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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 15:56 BJT

中国经济：7%左右经济增长指标是引导性的，有信心取得更好结果--发改委

路透北京3月5日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的。作为发改委有决心、有信心，也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。

他在两会期间举行的"经济社会发展与宏观调控"的新闻发布会上称，中国宏观调控手段空间很大，今年经济完全能实现减速不减势，但中国房地产、财政、金融等一些潜在风险不容忽视。

“全年经济走势压力不小，利好不少，信心不减，...经济增长是第一要务。”徐绍史指出，要把握好稳增长、调结构的平衡点，防治经济出现惯性下滑。

他称，中国今年外需不可能有很好改善，消费平稳增长，投资还会缓慢调整，对经济波动保持定力但不能掉以轻心，要预调微调。

他并透露，中国2月份出口先导指数上升到39.6%，比1月份上升了1个点，2月一些先行指数开始小幅回升，显示社会预期趋稳。

中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。 (完) (发稿 宿泱韫；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
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