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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 13:23 BJT

台湾债市：财政部考虑增加标售公债次数、减少单次发行量以避免截标

路透台北3月5日 - 台湾财政部国库署周四表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。

国库署长凌忠嫄在一公开场合对路透表示，今年内也将请金管会评估外币债大量发行对公债的排挤影响。

凌忠嫄说， 〞财政部必须替国库以及下一代把关。〞

她表示，财政部将采取的这一连串措施，主要还是希望台湾公债发债的成本不要太高，因其未来还本付息均是国家的债务。

她也提到，针对增加公债发行次数、降低单期主流公债发行额的做法，可能会在年底与公债交易商开会时，提出讨论。

台湾财政部国库署长凌忠嫄2月中旬时也对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过发行额1/3的限制。

财政部将在下周二(10日)标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。

今年以来四期公债标售，财政部已入场截标三次，市场信心尽失，加以美债气氛转空，主流公债殖利率明显走高。本地时间1315，指标10年期公债104/5期 周四盘初下跌0.54点，报1.6231%。(完) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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