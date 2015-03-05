台湾债市：财政部考虑增加标售公债次数、减少单次发行量以避免截标

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 台湾财政部国库署周四表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。
国库署长凌忠嫄在一公开场合对路透表示，今年内也将请金管会评估外币债大量发行对公债的排挤影响。
凌忠嫄说， 〞财政部必须替国库以及下一代把关。〞
她表示，财政部将采取的这一连串措施，主要还是希望台湾公债发债的成本不要太高，因其未来还本付息均是国家的债务。
她也提到，针对增加公债发行次数、降低单期主流公债发行额的做法，可能会在年底与公债交易商开会时，提出讨论。
台湾财政部国库署长凌忠嫄2月中旬时也对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过发行额1/3的限制。
财政部将在下周二(10日)标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。
今年以来四期公债标售，财政部已入场截标三次，市场信心尽失，加以美债气氛转空，主流公债殖利率明显走高。本地时间1315，指标10年期公债104/5期 周四盘初下跌0.54点，报1.6231%。(完) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。