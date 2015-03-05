版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 17:09 BJT

意大利数据：第四季GDP终值确认为较前季持平，较上年同期萎缩0.5%

据本周稍早公布的数据，意大利2014年经济较2013年下降0.4%，为连续第三年萎缩。

意大利今年料恢复成长，该国统计局上周表示，今年第一季经济应略有成长。

意大利总理伦齐已承诺改革经济，并正在寻求欧盟准许其提高预算灵活性，以刺激经济成长。

统计局称，第三季GDP修正后为较前季下降0.1%，与前值一致，但按年降幅修正为下降0.5%，前值为下降0.4%。(完) (编译 李春喜/李爽 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐