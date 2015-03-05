更新版 1-港股业绩：港交所去年净利升13%符合预期，沪港通贡献占收入不足1%

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 港交所去年净利升13%，符合市场预期
* 来自沪港通收入约6,800万港元，占总收入不足1%
* 将逐步有序扩大互联互通机制
* 今年首两月平均每日成交额按年升26% (新增更多内容和更新股价表现)
路透香港3月5日 - 按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所（港交所） 去年度净利录得符合市场预期的13%按年增长，主要受收入增长带动，期内来自沪港通的收入占整体收入比重不足1%。
公告显示，港交所于2014年1-12月净利为51.65亿港元，上年同期则为45.52亿港元；并符合汤森路透综合19名分析师预测中位值51.04亿港元。
这是自沪港通推出以来港交所首个业绩报告。公司称，2014年内来自沪港通的收入及其他收益总额约6,800万港元，相当于公司全年总收入98.49亿港元约0.7%。
港交所主席周松岗表示，“沪港通于去年11月17日正式开通，为两地市场带来长远的互惠互利，港交所将继续与相关政府机关和监管机构、同业伙伴和市场参与者紧密合作，确保沪港通顺利运作，并逐步有序扩大互联互通机制。”
港交所行政总裁李小加亦指出，虽然去年初市况相对疲弱，但由于沪港通公布推出加上市场重燃对中资股的兴趣，下半年市场气氛迅速回升，第四季平均每日成交额达807亿港元，高于第三季709亿港元及全年平均695亿港元。
今年首两月的平均每日成交额进一步升至843亿港元，按年增长26%。
由于交投转趋活跃，港交所两大核心盈利来源--现货及结算业务的税前溢利分别增长13%及26%，以伦敦金属交易所（LME）为主的商品以及衍生产品的盈利大致平稳。
期内收入按年上升13%，反映成交量及相关收入上升以及投资收益净额增加，去年9月推出的LME Clear亦有助收入增长。同期营运支出增加7%，主要由于增聘人手导致雇员费用上升，以及对英国及美国的诉讼抗辩令法律费用增加。
由于收入增速快于开支，除息税、折旧及摊销费用前溢利（EBITDA）按年升16%，整体EBITDA利润率为70%，高于上年同期两个百分点。
董事会建议派发末期股息每股2.15港元，全年派息3.98港元，同期每股盈利4.44港元。去年的股本回报率为24%。
该股早盘收升0.34%，午盘初段一度冲高至178.3港元后回落，香港时间13:29，报177.5港元，升0.11%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良/黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。