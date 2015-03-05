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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 13:45 BJT

更新版 1-港股业绩：港交所去年净利升13%符合预期，沪港通贡献占收入不足1%

* 港交所去年净利升13%，符合市场预期

* 来自沪港通收入约6,800万港元，占总收入不足1%

* 将逐步有序扩大互联互通机制

* 今年首两月平均每日成交额按年升26% (新增更多内容和更新股价表现)

路透香港3月5日 - 按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所（港交所） 去年度净利录得符合市场预期的13%按年增长，主要受收入增长带动，期内来自沪港通的收入占整体收入比重不足1%。

公告显示，港交所于2014年1-12月净利为51.65亿港元，上年同期则为45.52亿港元；并符合汤森路透综合19名分析师预测中位值51.04亿港元。

这是自沪港通推出以来港交所首个业绩报告。公司称，2014年内来自沪港通的收入及其他收益总额约6,800万港元，相当于公司全年总收入98.49亿港元约0.7%。

港交所主席周松岗表示，“沪港通于去年11月17日正式开通，为两地市场带来长远的互惠互利，港交所将继续与相关政府机关和监管机构、同业伙伴和市场参与者紧密合作，确保沪港通顺利运作，并逐步有序扩大互联互通机制。”

港交所行政总裁李小加亦指出，虽然去年初市况相对疲弱，但由于沪港通公布推出加上市场重燃对中资股的兴趣，下半年市场气氛迅速回升，第四季平均每日成交额达807亿港元，高于第三季709亿港元及全年平均695亿港元。

今年首两月的平均每日成交额进一步升至843亿港元，按年增长26%。

由于交投转趋活跃，港交所两大核心盈利来源--现货及结算业务的税前溢利分别增长13%及26%，以伦敦金属交易所（LME）为主的商品以及衍生产品的盈利大致平稳。

期内收入按年上升13%，反映成交量及相关收入上升以及投资收益净额增加，去年9月推出的LME Clear亦有助收入增长。同期营运支出增加7%，主要由于增聘人手导致雇员费用上升，以及对英国及美国的诉讼抗辩令法律费用增加。

由于收入增速快于开支，除息税、折旧及摊销费用前溢利（EBITDA）按年升16%，整体EBITDA利润率为70%，高于上年同期两个百分点。

董事会建议派发末期股息每股2.15港元，全年派息3.98港元，同期每股盈利4.44港元。去年的股本回报率为24%。

该股早盘收升0.34%，午盘初段一度冲高至178.3港元后回落，香港时间13:29，报177.5港元，升0.11%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良/黄凯)
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