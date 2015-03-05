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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 18:08 BJT

马来西亚央行：维持政策利率不变，符合预期

16位分析师参与的路透调查结果显示，分析师们一致认为马来西亚央行将维持隔夜政策利率 不变。

马来西亚最新一次上调政策利率还是在2014年7月，之前该国在三年时间里均维持利率不变。该国在面临通胀率高企以及央行寻求收紧放贷以控制家庭债务上升时，选择了加息。(完) (编译 张明钧/洪曦; 审校 孙茉莉/李春喜)
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