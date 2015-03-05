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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 12:43 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在欧洲央行会议前，下行趋势强劲

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    * 在欧洲央行会议前，亚洲盘整理海外市场0.9%的跌势，处于窄幅区
间交投
    * 欧洲央行料将调高经济成长预估并提供量化宽松计划细节
    * 在欧元区数据终于开始优于预测之际，量化宽松将要展开
    * 一些人打算“因谣言而卖出并因事实而买进”，来回应欧洲央行
    * 技术面极为偏空，五、10和20日周月移动均线均朝下。
    * 图表：link.reuters.com/wac34w(完)
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 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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