《热点透视》欧洲经济反弹带来新困扰

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas
路透伦敦3月4日 - 欧洲不断传出好消息。欧盟当局上个月调高经济成长预测。更新的数据显示消费者信心处于多年高位，德国零售销售飙升，英国景气活络，欧元区失业率下滑--虽然还高达11.2%。在失望了好几年后，官员和投资人现在得开始适应好日子了。
随着欧陆大概已经走出谷底，拥欧派可以稍感宽慰。透过改革措施、适度财政节制、及欧洲央行强力喊话的多管齐下，已经有效阻止经济持续低迷下去。
对欧洲央行而言，好日子也是一个大问题。即使眼下通胀率仍然远低于欧洲央行的略低于2%目标，但通缩引发贷款损失及信贷紧俏的灾难性局面，应该可以躲过。欧洲央行千呼万唤始出来的量化宽松计划，预定本月展开，可能已经来得太迟了。或许不会持续进行很久。
对于当政的政治人物而言，日子将会比较轻松。经济好转的浪潮有可能在即将举行的英国大选中帮助执政的保守党，同时削弱西班牙及意大利的边缘政党。希腊与债权人的谈判也可能因为经济改善而较为平顺。希腊经济若是复苏，必须要求的纾困或许可以减少，而那些经济更加强劲的国家，则可能更愿意提供协助。
当然，未来路上可能还有挫折。油价及欧元下跌这两大提振助力的经济红利将很快消退。金融及结构性改革的深度可能还不足以带动自我维系的经济复苏。另外还有一直都存在的政治风险，更不用说贸易失衡及债务过高的持续拖累。
不过，投资人应该要为情势趋于乐观作好准备。根据经验来看，在经济强劲时，股市会有好表现，债市则惨淡。但已经持续数年的超宽松货币政策，可能已经打乱了这种关系。确实，如果经济成长强劲，使得政府举借的需求降低，加上就算是欧洲央行的量化宽松为时短暂，仍会造成债券供应减少，那么债券价格或许还会续涨。因此债券负收益率现象可能还要持续更久。(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。