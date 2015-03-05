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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 07:05 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月6日-3月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月2日当周

3月6日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加24.0 增加25.7

民间就业岗位(万个) 增加22.9 增加26.7

制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加2.2

政府就业岗位(万个) -- 减少1.0

失业率 5.6% 5.7%

平均时薪 +0.2% +0.5%

平均每周工时 34.6 34.6

就业参与率 -- 62.9%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差417 逆差466

1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -4.3% +7.7%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.0 逆差6.5

出口(亿加元) -- 440.6

进口(亿加元) -- 447.0

1330 加拿大劳动生产率(较上季) 第四季 持平 +0.1%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加147.5 增加147.5

3月9日当周

3月9日(一)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 18.73

1400 美国就业趋势指数 3月 -- 127.9

3月10日(二)

1300 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 97.90

1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 1月 -- 502.8

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 1月 +0.2% +0.1%

趸售销售(较前月) -0.3% -0.4%

3月11日(三)

1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 赤字180

3月12日(四)

1230 加拿大产能利用率 第四季 -- 83.4%

1230 加拿大新屋价格指数 1月 -- +0.1%

1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.1% -2.8%

出口物价(较前月) -0.8% -2.0%

1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.8%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.9%

1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.1% +0.1%

　3月13日(五)

1230 加拿大就业人口变动(万人) 2月 -- 增加3.54

失业率 -- 6.6%

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.8%

(较上年同期) -- 持平

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) -- +1.6%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 94.5 95.4

现况指数 -- 106.9

预期指数 -- 88.0 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)
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