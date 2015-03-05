美国与加拿大经济指标预测--3月6日-3月13日****

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月2日当周
3月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加24.0 增加25.7
民间就业岗位(万个) 增加22.9 增加26.7
制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加2.2
政府就业岗位(万个) -- 减少1.0
失业率 5.6% 5.7%
平均时薪 +0.2% +0.5%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差417 逆差466
1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -4.3% +7.7%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.0 逆差6.5
出口(亿加元) -- 440.6
进口(亿加元) -- 447.0
1330 加拿大劳动生产率(较上季) 第四季 持平 +0.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加147.5 增加147.5
3月9日当周
3月9日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 18.73
1400 美国就业趋势指数 3月 -- 127.9
3月10日(二)
1300 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 97.90
1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 1月 -- 502.8
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 1月 +0.2% +0.1%
趸售销售(较前月) -0.3% -0.4%
3月11日(三)
1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 赤字180
3月12日(四)
1230 加拿大产能利用率 第四季 -- 83.4%
1230 加拿大新屋价格指数 1月 -- +0.1%
1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.1% -2.8%
出口物价(较前月) -0.8% -2.0%
1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.9%
1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.1% +0.1%
3月13日(五)
1230 加拿大就业人口变动(万人) 2月 -- 增加3.54
失业率 -- 6.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.8%
(较上年同期) -- 持平
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 94.5 95.4
现况指数 -- 106.9
预期指数 -- 88.0 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。