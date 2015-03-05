版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:26 BJT

台湾股市：收盘小幅下跌，外资动能较缓令股市陷盘整

路透台北3月5日 - 台湾股市周四小幅下跌。分析师指出，全球资金面仍然充裕，但外资买超台股动能放缓令股市陷入整理，但若基本面和资金面情势不变，仍有利台股挑战高点。

台湾加权股价指数 收跌0.28%，报9,595.09点；成交初值 为844.78亿台币，上交易日修正后为850.82亿。

新光投信协理谢学云说，〞和国际股市一样，上档都有压力。目前涨的是中小型股。〞

他认为，权值股涨跌不一，但中小型股有表现机会。不排除台股经过整理后，再往上突破逾七年的高位。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超63.31亿台币，连续16个交易日买超共计1,077.65亿台币；然随着外资汇入买超金额持续累积，各方不免猜测外资后续动能是否面临枯竭。

农历春节过后，台股新春开红盘即在2月25日盘中升破七年来高位，随后台股即在量能未见大幅突破之下，陷入盘整。台股在2007年10月30日盘中创下的高位是9,859.65点。2月25日盘中高位为9,699.54点。

本地时间14:09时，中国沪综指 跌1.51%，韩股 则持平%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐