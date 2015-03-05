台湾股市：收盘小幅下跌，外资动能较缓令股市陷盘整

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 台湾股市周四小幅下跌。分析师指出，全球资金面仍然充裕，但外资买超台股动能放缓令股市陷入整理，但若基本面和资金面情势不变，仍有利台股挑战高点。
台湾加权股价指数 收跌0.28%，报9,595.09点；成交初值 为844.78亿台币，上交易日修正后为850.82亿。
新光投信协理谢学云说，〞和国际股市一样，上档都有压力。目前涨的是中小型股。〞
他认为，权值股涨跌不一，但中小型股有表现机会。不排除台股经过整理后，再往上突破逾七年的高位。
台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超63.31亿台币，连续16个交易日买超共计1,077.65亿台币；然随着外资汇入买超金额持续累积，各方不免猜测外资后续动能是否面临枯竭。
农历春节过后，台股新春开红盘即在2月25日盘中升破七年来高位，随后台股即在量能未见大幅突破之下，陷入盘整。台股在2007年10月30日盘中创下的高位是9,859.65点。2月25日盘中高位为9,699.54点。
本地时间14:09时，中国沪综指 跌1.51%，韩股 则持平%。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。