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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 13:01 BJT

《全球汇市》欧元持于11年低位附近，静候欧洲央行宽松计划细节出炉

“将资本外流与相对偏高的美国收益率放在一起看，则的确意味着美元/日圆仍获得良好支撑，”巴克莱的Kotecha表示。

澳洲央行副总裁洛威稍早表示，当前汇价比起过去几年更加接近公允价值，这番谈话让澳元获得短暂提振。

澳洲央行长期倡言澳元汇价应下跌，而洛威这番谈话也被视为澳洲央行立场软化，从而带动澳元 一度升至0.7840美元。

不过澳元之后回吐涨幅，持稳于0.7819。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1061 1.1077 -0.14 -8.56 1.2097

美元/日圆 119.87 119.65 +0.18 +0.16 119.68

欧元/日圆 132.58 132.54 +0.03 -8.43 144.78

美元/瑞郎 0.9649 0.9630 +0.20 -2.94 0.9941

英镑/美元 1.5247 1.5263 -0.10 -2.09 1.5573

美元/加元 1.2436 1.2425 +0.09 +7.04 1.1618

澳元/美元 0.7818 0.7812 +0.08 -4.29 0.8168

新西兰元/美元 0.7552 0.7585 -0.44 -3.14 0.7797

澳元/日圆 93.710 93.470 +0.26 -4.13 97.750

新西兰元/日圆 90.530 90.750 -0.24 -2.98 93.310

英镑/日圆 182.77 182.62 +0.08 -1.94 186.38

澳元/新西兰元 1.0345 1.0286 +0.57 -1.18 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/李爽/张若琪/张明钧; 审校 戴素萍/郑茵/王丽鑫/孙茉莉)
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