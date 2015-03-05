版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 12:51 BJT

标题新闻：泰国2月消费者信心指数降至79.1，连两个月下滑--泰国商会大学调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏
览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐