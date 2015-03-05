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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:49 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周四称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下
跌，保持6-7%的平稳增长速度。 

    日本央行审议委员木内登英称，央行应给自己更长时间来实现宏大的物价目标，警告目前适合日本的通胀
水平低于央行2%的目标。 
    
    菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示，当前货币政策立场仍适宜，短期内通胀可能仍可控。 
    
    澳洲央行副总裁洛威周四称，事实证明低利率促进经济活动的效果不及以往，部分因国外的超宽松政策令
澳元维持高位。 
    
    美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，美联储应该等到明年初再升息，否则可能损及努力刺激起
来的经济复苏。 
    
    巴西央行周三上调利率至12.75%，尽管经济大幅放缓，但央行仍以积极的步伐收紧货币政策，以控制高通
胀。央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率调高50个基点。这是该行连续第三次升息。 
    
    加拿大央行周三维持指标利率在0.75%不变，和央行过去两周发出的暗示一致，且央行对市场和经济对1月
意外降息的反应表示满意。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.75%                2015年3月4日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.5%     2015年3月1日降25基点
             一年期贷款利率5.35%            2015年3月1日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.5%                 2015年3月4日降25基点
             附卖回利率6.5%                 2015年3月4日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.1%               2015年2月12日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率15%          2015年1月30日降200个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 白云)
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