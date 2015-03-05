《中国企业债发行日程表》--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖南省娄 13 7 3/12簿记建档 上限8.53% AA 3/13-3/19 恒泰长财证券 底经济技术开发投资建设 (第3-7年末每年还20%本金) 华融证券 ========================================================================================= *重庆巴南 6 7 3/12簿记建档 -- AA 3/13-3/19 渤海证券 经济园区建设实业 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *临汾市尧 12 7 3/12簿记建档 上限7.78% AA- 3/13-3/16 中德证券 都区投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 都江堰兴 8 7 3/11簿记建档 -- AA 3/12-3/16 海通证券 堰投资 (第3-7年末每年还20%本金/都江堰兴市投资提供担保) ========================================================================================= 马鞍山经济 6 7 3/5簿记建档 上限7.54% AA 3/6-3/10 光大证券 技术开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 黔南州投资 18 7 3/6簿记建档 *上限7.50% AA 3/9-3/11 国泰君安证券 ========================================================================================= 渭南城建 6 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/13 西部证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 通辽天诚 8 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/17 国信证券 城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 淳安新安江 11 7 -- -- AA 3/11-3/17 财通证券 开发总公司 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。