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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:38 BJT

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2015年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)   14天期(%)  21天期     28天期(%)
          (亿元人民币)
 
     3/5      400        3.75%        --         --         --    
     3/3      350        3.75%        --         --         --
     2/26     380         --         4.10        --         --
     2/12     800         --          --        4.40        --
     2/12     800         --         4.10        --         --
     2/10     550         --          --        4.40        --
     2/10     250         --         4.10        --         --
     2/5      300         --          --         --        4.80 
     2/3      350        3.85         --         --         --
     2/3      550         --          --         --        4.80      
     1/29     450         --          --         --        4.80
     1/27     300        3.85         --         --         --
     1/27     300         --          --         --        4.80      
     1/22     500        3.85         --         --         --     

2.以下为中国人民银行2015年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率

     日期    招标量      14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)

     暂无
        
  注: 浏览央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
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