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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 20:23 BJT

英国央行：继续维持指标利率和购债规模不变，已经六年按兵不动

MPC委员麦卡弗蒂已经表示，他将密切关注未来几个月的薪资数据，而后才会决定是否再次投票支持升息。在去年8-12月期间，麦卡弗蒂与威尔都一直投票赞同升息。

不过目前看来，多数MPC委员似乎都选择观望一下，看看通胀降到何种水平，而后才考虑升息。

英国央行上个月发布的季度经济预估报告显示，消费者物价可能在未来几个月里跌至负值，那将为有记录以来首见。

央行总裁卡尼表示，他预期央行的下一步行动将为升息。不过，他也指出，如果通胀率在零水准附近停留时间超过一年，那么可能需要推出更多刺激举措。

而美联储的加息时点也将会英国央行的政策制定者产生影响。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)
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