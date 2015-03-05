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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 20:56 BJT

欧洲央行：维持指标利率不变，市场静待总裁德拉吉公布QE细节

路透尼科西亚3月5日 - 欧洲央行周四维持利率在纪录低点不变，与此同时开启了大规模的印钞计划，旨在提振通胀率脱离负区间。

欧洲央行维持利率不变的举动符合外界广泛预期。欧洲央行在去年9月将利率降至纪录低位，总裁德拉吉当时表示利率已经达到“下限”。

欧洲央行在周四的会议上维持主要再融资利率在0.05%不变。

该行亦维持隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款工具利率在0.30%不变。

市场焦点现转向德拉吉1330GMT的新闻发布会，投资者关注欧洲央行的量化宽松(QE)措施细节。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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