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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:43 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月5日

路透上海3月5日 - 春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面
转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下
降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。
    
    他们并称，中国货币政策已经进入一个放松通道，在降息、降准同时，未来公开市场、SLF(常备借贷便利
)等常规操作也将继续配合。从操作规模上看，公开市场流动性调节功能趋弱，利用正/逆回购利率变化，引导
市场利率走向作用值得关注。
            
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +1,130  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/1-3/7       --       --         --        --        750    2,200       -1,450
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/18-2/28     --       --         --        --        380    1,800       -1,420
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/16-2/17     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/7-2/15      --       --         --        --      2,400      350       +2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --      1,200      300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --      1,050      500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --        500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
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