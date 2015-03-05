中国经济：国务院总理2015年政府工作报告要点摘录

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 以下是中国国务院总理李克强周四在全国人大会议上所作2015年政府工作报告的要点摘录：
**2015年总体部署**
--着眼于保持中高速增长和迈向中高端水平“双目标”，坚持稳政策稳预期和促改革调结构“双结合”，打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。
--国内生产总值增长7%左右。
--居民消费价格涨幅3%左右。
--城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内。
--进出口增长6%左右。
--能耗强度下降3.1%以上。
--积极的财政政策要加力增效。今年拟安排财政赤字1.62万亿元，比去年增加2,700亿元，赤字率从去年的2.1%提高到2.3%。
--稳健的货币政策要松紧适度。广义货币M2预期增长12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。
**改革开放**
--今年再取消和下放一批行政审批事项，全部取消非行政许可审批，建立规范行政审批的管理制度。
--制定市场准入负面清单，公布省级政府权力清单、责任清单。
--建立全国统一的社会信用代码制度和信用信息共享交换平台。
--大幅缩减政府核准投资项目范围，下放核准权限。大幅减少投资项目前置审批，实行项目核准网上并联办理。大幅放宽民间投资市场准入，鼓励社会资本发起设立股权投资基金。
--在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式。
--大幅缩减政府定价种类和项目，具备竞争条件的商品和服务价格原则上都要放开。
--取消绝大部分药品政府定价，下放一批基本公共服务收费定价权。
--除法定涉密信息外，中央和地方所有部门预决算都要公开，全面接受社会监督。
--推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。
--推出存款保险制度。
--保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。
--适时启动“深港通”试点。
--实施股票发行注册制改革。
--推出巨灾保险、个人税收递延型商业养老保险。
--加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。
--完善出口退税负担机制，增量部分由中央财政全额负担，让地方和企业吃上“定心丸”。
--修订外商投资产业指导目录，重点扩大服务业和一般制造业开放，把外商投资限制类条目缩减一半。全面推行普遍备案、有限核准的管理制度，大幅下放鼓励类项目核准权，积极探索准入前国民待遇加负面清单管理模式。
--实行以备案制为主的对外投资管理方式。
--推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。
--尽早签署中韩、中澳自贸协定，加快中日韩自贸区谈判，推动与海合会、以色列等自贸区谈判，力争完成中国－东盟自贸区升级谈判和区域全面经济伙伴关系协定谈判，建设亚太自贸区。
**稳增长、调结构**
--促进养老家政健康消费，壮大信息消费，提升旅游休闲消费，推动绿色消费，稳定住房消费，扩大教育文化体育消费。
--把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。
--启动实施一批新的重大工程项目。
--今年中央预算内投资增加到4,776亿元，但政府不唱“独角戏”，要更大激发民间投资活力，引导社会资本投向更多领域。
--铁路投资要保持在8,000亿元以上，新投产里程8,000公里以上，在全国基本实现高速公路电子不停车收费联网，使交通真正成为发展的先行官。
--在建重大水利工程投资规模超过8,000亿元。
--今年粮食产量要稳定在1．1万亿斤以上。
--今年再解决6,000万农村人口饮水安全问题，新建改建农村公路20万公里，全面完成西部边远山区溜索改桥任务。力争让最后20多万无电人口都能用上电。
--以垃圾、污水为重点加强环境治理，建设美丽宜居乡村。
--难度再大，今年也要再减少农村贫困人口1,000万人以上。
--做好土地确权登记颁证工作，审慎开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度、集体产权制度等改革试点。
--今年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。
--农村危房改造366万户，增加100万户，统筹推进农房抗震改造。
--对已在城镇就业和居住但尚未落户的外来人口，以居住证为载体提供相应基本公共服务，取消居住证收费。
--建立财政转移支付与市民化挂钩机制，合理分担农民工市民化成本。
--完善设市标准，实行特大镇扩权增能试点，控制超大城市人口规模，提升地级市、县城和中心镇产业和人口承载能力，方便农民就近城镇化。
--把“一带一路”建设与区域开发开放结合起来，加强新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设。
--推进京津冀协同发展，在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。
--编制实施海洋战略规划。
--实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。
--制定“互联网＋”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。
--深化服务业改革开放，落实财税、土地、价格等支持政策以及带薪休假等制度，大力发展旅游、健康、养老、创意设计等生活和生产服务业。
--加快科技成果使用处置和收益管理改革，扩大股权和分红激励政策实施范围，完善科技成果转化、职务发明法律制度，使创新人才分享成果收益。
--大力发展众创空间，增设国家自主创新示范区，办好国家高新区，发挥集聚创新要素的领头羊作用。中小微企业大有可为，要扶上马、送一程，使“草根”创新蔚然成风、遍地开花。
--向社会全面开放重大科研基础设施和大型科研仪器。
**民生和社会**
--今年高校毕业生749万人，为历史最高。要加强就业指导和创业教育，落实高校毕业生就业促进计划，鼓励到基层就业。实施好大学生创业引领计划，支持到新兴产业创业。
--企业退休人员基本养老金标准提高10%。城乡居民基础养老金标准统一由55元提高到70元。
--落实机关事业单位养老保险制度改革措施，同步完善工资制度，对基层工作人员给予政策倾斜。在县以下机关建立公务员职务和职级并行制度。
--加强重特大疾病医疗救助，全面实施临时救助制度。
--落实农民工随迁子女在流入地接受义务教育政策，完善后续升学政策。
--引导部分地方本科高校向应用型转变。
--通过对口支援等方式支持中西部高等教育发展，继续提高中西部地区和人口大省高考录取率。
--完善城乡居民基本医保，财政补助标准由每人每年320元提高到380元，基本实现居民医疗费用省内直接结算，稳步推行退休人员医疗费用跨省直接结算。
--全面实施城乡居民大病保险制度。
--全面推开县级公立医院综合改革，在100个地级以上城市进行公立医院改革试点。
--加快建立医疗纠纷预防调解机制。
--人均基本公共卫生服务经费补助标准由35元提高到40元，增量全部用于支付村医的基本公共卫生服务，方便几亿农民就地就近看病就医。
--逐步推进基本公共文化服务标准化均等化，扩大公共文化设施免费开放范围，发挥基层综合性文化服务中心作用。
--做好2022年冬奥会申办工作。
--加快行业协会商会与行政机关脱钩。
--支持群团组织依法参与社会治理，发展专业社会工作、志愿服务和慈善事业。
--鼓励社会力量兴办养老设施，发展社区和居家养老。
--落实重大决策社会稳定风险评估机制。
--深化平安中国建设，健全立体化社会治安防控体系，依法惩治暴恐、黄赌毒、邪教、走私等犯罪行为，发展和规范网络空间，确保国家安全和公共安全。
--今年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放都要减少2％左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。
--促进重点区域煤炭消费零增长。
--在重点区域内重点城市全面供应国五标准车用汽柴油。2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰。
--实施水污染防治行动计划，加强江河湖海水污染、水污染源和农业面源污染治理，实行从水源地到水龙头全过程监管。
--推行环境污染第三方治理。
--做好环保税立法工作。
--开展国土江河综合整治试点，扩大流域上下游横向补偿机制试点，保护好三江源。
--扩大天然林保护范围，有序停止天然林商业性采伐。今年新增退耕还林还草1,000万亩，造林9,000万亩。
**政府建设**
--全面落实行政执法责任制。
--提供基本公共服务尽量采用购买服务方式，第三方可提供的事务性管理服务交给市场或社会去办。
--全面实行政务公开，推广电子政务和网上办事。
--以权力瘦身为廉政强身。
--对腐败行为，无论出现在领导机关，还是发生在群众身边，都必须严加惩治。
--完善政绩考核评价机制，对实绩突出的，要大力褒奖；对工作不力的，要约谈诫勉；对为官不为、懒政怠政的，要公开曝光、坚决追究责任。
**港澳台**
--全力支持香港、澳门特别行政区行政长官和政府依法施政，发展经济，改善民生，推进民主，促进和谐。
--巩固两岸坚持“九二共识”、反对“台独”的政治基础，保持两岸关系和平发展正确方向。努力推进两岸协商对话，推动经济互利融合，加强基层和青少年交流。(完) (整理 李文科; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。