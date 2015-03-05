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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:55 BJT

《路透晚报》--3月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，得益于经济乐观情绪和日央行买债

日本股市周四小涨，尽管美股周三下跌，这是因为投资者对日本经济看法乐观，并且日本央行本周稍早的买债也提振了人气。日经指数上涨0.3%，收报18,751.84点。东证股价指数上涨0.4%至1,523.72点。但市场成交量创下年内迄今最低水平，因投资者等待今日稍晚的欧洲央行政策会议和周五出炉的美国非农就业报告。

--中国股市：沪综指收跌近1%，新股发行期临近致抛压仍重

中国股市沪综指收市下跌近1%。分析师指出，中国调降今年经济增长目标，基本符合市场预期；而新股发行期临近，一些投资者抛售老股筹集资金，导致大盘滑落。沪综指收报3,248.48点，跌31.06点或0.95%。

--香港股市：收在六周低位，因中国经济减速堪忧

港股收在六周低点，追随中国内地市场跌势；金融股下跌令其承压，因投资者担心中国经济减速。中资银行股下跌，因市场担心其获利能力。恒生指数跌1.1%至24,193.04点，为1月末以来低位。恒生国企指数跌1.2%至11,597.77点。

--汇市：欧元触及11年低点，市场静候ECB购债计划细节

欧元兑美元跌至逾11年低点，投资者等待欧洲央行(ECB)宣布大规模购债计划的更多细节。0822GMT，欧元兑美元报1.1046，日内下跌0.28%，稍早跌至1.1026美元，为2003年9月以来最低点。美元兑日圆小涨0.13%，报119.80。

--欧元债市：欧元区公债收益率接近纪录低点，ECB将公布购债计划细节

欧元区借款成本徘徊在纪录低点，投资者紧紧守住债券仓位，而欧洲央行(ECB)对万亿欧元的资产购买计划做出最后的定夺。德国两年期公债收益率(殖利率)为负0.20%。德国10年期公债收益率持平在0.385%，较纪录低点正好高出10个基点。西班牙和意大利10年期公债收益率都下滑2个基点，分别报1.29%和1.38%，较纪录低点均高出不到10个基点。

--国际油市：布兰特原油勉力守住60美元，伊朗消息抵消库存数据影响

布兰特原油近持平，勉力守在每桶60美元上方，投资者未加理睬偏空的美国库存数据，而是聚焦于伊朗核问题谈判遇阻。0827GMT，布兰特原油报60.48美元，较上日略跌0.07美元；美国原油报51.70美元，涨0.17美元。

--全球金市：现货金小升站上1,200美元，但美元强势料限制金价涨幅

黄金在连跌三日后，小升到每盎司1,200美元上方，因股市走软，但美国经济数据强劲和美元走坚都令金价涨幅受限。0826GMT，现货金报每盎司1201.80美元，

--金属期市：伦敦期铜小幅回升，中国公布2015年经济增长目标

伦敦期铜小幅回升，之前中国下调年度经济增长目标，并提出最新的改革计划。但在欧洲央行会议以及关键的美国就业数据公布前，市场审慎情绪较浓。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.37%，报每吨5,861.50美元。上海期交所5月期铜上涨0.2%，至每吨42,500元人民币。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
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