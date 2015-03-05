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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:46 BJT

日本股市：日经指数小涨，得益于经济乐观情绪和日央行买债

路透东京3月5日 - 日本股市周四小涨，尽管美股周三下跌，这是因
为投资者对日本经济看法乐观，并且日本央行本周稍早的买债也提振了人
气。
    
    日经指数 上涨0.3%，收报18,751.84点。东证股价指数<.TOPX
>上涨0.4%至1,523.72点。
    
    但市场成交量创下年内迄今最低水平，因投资者等待今日稍晚的欧洲
央行(ECB)政策会议和周五出炉的美国非农就业报告。
    
    JPX-日经400指数 上涨0.5%，报13,846.45点。（完）
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