投行观点：中国政府工作报告显示稳增长促改革更加积极主动--中金

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国大型投行中金公司周四对中国政府工作报告做出解读，认为尽管中国将经济增长目标调低在7%左右，但政府“稳增长保就业”的决心和力度没有减弱，故这一速度可能为政府目标下限，并将能持续较长时间。
简评内容如下：
**发展是硬道理，经济增长必须有合理的增长速度**
《政府工作报告》中，2015年GDP目标从去年的7.5%如期下调至7%，但城镇新增就业1,000万人的目标没变，城镇登记失业率4.5%的目标较去年4.6%的目标值有所下调。尽管增长数字调低，但政府“稳增长保就业”的决心和力度没有减弱。报告原文讲到“稳增长也是为了保就业，随着服务业比重上升、小微企业增多和经济体量增大，7%左右的速度可以实现比较充分的就业”，可见应将7%左右的GDP增速，看作政府认为的完成就业目标的下限。同时，总理也谈到“以这样的速度保持较长时期发展，实现现代化的物质基础就会更加雄厚”。这表明政府对未来增长的态度，我国当前的经济潜在增速应在7%左右，这一增速水平将能持续较长时间。 从具体分项目标看，2015年进出口额目标增速6%（2014实际3.5%）、社会消费品零售总额13%（2014实际12%）、全社会固定资产投资完成额15%（2014实际15.3%）。消费、外贸目标均高于2014年实际值，投资目标也低位稳定。这显示如果分项目标完成，2015年GDP实际增速大概率高于目标增速的7%。
**经济增长下行压力加大，宏观政策变得积极和灵活**
积极财政政策的表述为“加力增效”，比去年12月中央经济工作会议“更加有力”的表述更积极。2015年预算财政赤字1.62万亿，赤字率2.3%，显着高于2014年1.8%的水平。其中地方财政赤字5,000亿元，增加1000亿元，并在此基础上，将适当发行专项债券（我们此前预计在3000亿元左右）；并且将“大力盘活存量资金，提高使用效率”，这将主要针对4万亿元的财政存款和18万亿元的机关团体存款。如果积极的财政政策落实到位，既能调整经济结构，又能保证经济增速。
货币政策增加灵活性，维持宽松力度。尽管2015年M2增速目标12%，但同时总理讲到“在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些”。这表明，为了应对当前的通缩压力，2015年最终的M2增速可能高于12%的目标增速。报告也谈到要构建中央银行利率调整框架，当前银行间市场利率高企，主要反映央行货币政策调整滞后，本周央行下调逆回购发行利率、降低SLF触发利率，但银行间流动性投放量仍偏低，我们预计未来央行力度加码，银行间市场利率下行空间大。3）基建项目投资进一步增加。其中，水利投资增长明显，政府报告目标今年在建重大水利工程投资规模将达到8000亿元。
**改革开放提速**
《政府工作报告》涉及金融改革、财税改革、电力、油气等体制改革、价格改革、国企改革、股票发行注册制改革、统筹实施一带一路战略，我们预计相关政策细则将在两会后陆续发布。
**产业再造, 转型升级**
报告提到《中国制造2025规划》，包括大力发展高端装备制造业、新兴产业、生物能源、节能环保等。这是中国经济新的可持续的增长点所在，其目的是适应工业化、信息化的深度融合，促进制造业大国向制造业强国的转变。
**转变政府职能，去除惰性，积极主动**
除了简政放权，报告提到政府要主动作为，将追究尸位素餐、为官不为的行为。我们预计在本届政府已执政进入第三年的重要时间节点，今年政府无论在改革推进和政策逆周期操作的表现上均值得期待。（完） (整理 路透中文部)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。