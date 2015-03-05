投行观点：中国政府工作报告显示稳增长促改革更加积极主动--中金

路透北京3月5日 - 中国大型投行中金公司周四对中国政府工作报告做出解读，认为尽管中国将经济增长目标调低在7%左右，但政府“稳增长保就业”的决心和力度没有减弱，故这一速度可能为政府目标下限，并将能持续较长时间。

简评内容如下：

**发展是硬道理，经济增长必须有合理的增长速度**

《政府工作报告》中，2015年GDP目标从去年的7.5%如期下调至7%，但城镇新增就业1,000万人的目标没变，城镇登记失业率4.5%的目标较去年4.6%的目标值有所下调。尽管增长数字调低，但政府“稳增长保就业”的决心和力度没有减弱。报告原文讲到“稳增长也是为了保就业，随着服务业比重上升、小微企业增多和经济体量增大，7%左右的速度可以实现比较充分的就业”，可见应将7%左右的GDP增速，看作政府认为的完成就业目标的下限。同时，总理也谈到“以这样的速度保持较长时期发展，实现现代化的物质基础就会更加雄厚”。这表明政府对未来增长的态度，我国当前的经济潜在增速应在7%左右，这一增速水平将能持续较长时间。 从具体分项目标看，2015年进出口额目标增速6%（2014实际3.5%）、社会消费品零售总额13%（2014实际12%）、全社会固定资产投资完成额15%（2014实际15.3%）。消费、外贸目标均高于2014年实际值，投资目标也低位稳定。这显示如果分项目标完成，2015年GDP实际增速大概率高于目标增速的7%。

**经济增长下行压力加大，宏观政策变得积极和灵活**

积极财政政策的表述为“加力增效”，比去年12月中央经济工作会议“更加有力”的表述更积极。2015年预算财政赤字1.62万亿，赤字率2.3%，显着高于2014年1.8%的水平。其中地方财政赤字5,000亿元，增加1000亿元，并在此基础上，将适当发行专项债券（我们此前预计在3000亿元左右）；并且将“大力盘活存量资金，提高使用效率”，这将主要针对4万亿元的财政存款和18万亿元的机关团体存款。如果积极的财政政策落实到位，既能调整经济结构，又能保证经济增速。

货币政策增加灵活性，维持宽松力度。尽管2015年M2增速目标12%，但同时总理讲到“在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些”。这表明，为了应对当前的通缩压力，2015年最终的M2增速可能高于12%的目标增速。报告也谈到要构建中央银行利率调整框架，当前银行间市场利率高企，主要反映央行货币政策调整滞后，本周央行下调逆回购发行利率、降低SLF触发利率，但银行间流动性投放量仍偏低，我们预计未来央行力度加码，银行间市场利率下行空间大。3）基建项目投资进一步增加。其中，水利投资增长明显，政府报告目标今年在建重大水利工程投资规模将达到8000亿元。

**改革开放提速**

《政府工作报告》涉及金融改革、财税改革、电力、油气等体制改革、价格改革、国企改革、股票发行注册制改革、统筹实施一带一路战略，我们预计相关政策细则将在两会后陆续发布。

**产业再造, 转型升级**

报告提到《中国制造2025规划》，包括大力发展高端装备制造业、新兴产业、生物能源、节能环保等。这是中国经济新的可持续的增长点所在，其目的是适应工业化、信息化的深度融合，促进制造业大国向制造业强国的转变。

**转变政府职能，去除惰性，积极主动**