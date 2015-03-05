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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:52 BJT

欧股业绩：家乐福2014年获利增幅符合预期，2015年将扩大资本支出

不过受中国消费减慢，以及政府狠刹奢侈品支出的影响，亚洲市场表现仍疲弱。

家乐福称，2015年将投资25-26亿欧元以重整和扩大店面，其中包括近期在法国收购Dia折扣店。去年此项支出为24亿欧元。

家乐福称，2014年营业利润增长至23.87亿欧元，符合汤森路透I/B/E/S平均预期的23.8亿欧元。家乐福为全球第二大零售商，仅次于沃尔玛(Wal-Mart) 。

家乐福周三称，执行长Georges Plassat术后痊愈后，预期将在4月底前重返工作岗位。(完)

(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 王洋)
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