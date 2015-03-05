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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元上扬，中国调降经济成长目标

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    * 欧元兑美元跌0.4%，美元兑日圆升0.16%，新西兰元兑美元跌0.65%
，澳元兑新西兰元上涨0.76%
    * 日经指数收高0.26%，沪综指挫低1.44%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数下滑0.48%，美国10年期公债收益率报2.1154%
    * 中国调降今年GDP增速目标至7%，淡化速度着力调结构 
    * 澳洲央行副总裁洛威称，澳元汇率更加接近适宜水准 
    * 日本央行新任审议委员原田泰到来，未必会让该央行更积极放宽政
策 
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张明钧)
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