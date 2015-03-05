券商观点：中国政府工作报告下调多数经济指标目标，稳增长仍是重心--招商

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国招商证券周四报告指出，中国2015年国务院总理政府工作报告下调了多数经济指标目标值，主动适应经济新常态，而财政政策更积极，稳增长仍是重心。
报告并称，政府工作报告协调了汇率与货币政策，并将改革开放推向深入。
以下是招商证券“政府工作报告点评”全文：
1、下调多数经济指标目标值，主动适应经济新常态。GDP增速下调至7%，CPI增速下调至3%，投资、消费、进出口以及货币供应量等指标的目标增速也有不同程度的下调。
2、就业有压力，财政政策更积极。在经济目标增速下调的背景下，2015年城镇新增就业规模目标与2014年一致且高校毕业生规模达749万人，这意味着宏观经济政策需更加积极。
其中，财政预算赤字规模升至1.62万亿元，预赤字率提升0.2%至2.3%，铁路投资规模维持高位，水利投资规模较去年显着增长，棚改规模继续增加，中央预算内投资规模较去年再度增加200亿元至4,776亿元。
3、协调汇率与货币政策，稳增长仍是重心。报告明确提出“稳健的货币政策要松紧适度”，可以根据经济发展需要，M2目标增速可以比12%“略高些”。推出存款保险制度，继续推进利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架。
汇改仍将继续推进，报告再次提出增加人民币汇率双方浮动弹性，稳步实现资本项目可兑换，推进人民币国际化，“保持人民币汇率处于合理均衡水平”。
4、改革开放推向深入。政府有权不可任性，继续简政放权，进一步减少政府对市场经济不必要的干预。推进“一带一路”合作，加快与其他经济体自贸区谈判，提高对外开放水平。深化国企改革，在基建和公用事业领域积极推广PPP模式，引入民间资本。加大环保力度，回应民众关切。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。