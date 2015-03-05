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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 15:14 BJT

德国数据：1月工业订单较前月下降3.9%，降幅超预估且为8月来最大

1月下降是源于资本品和中间产品的订单大幅下滑，同时还受到消费产品订单轻微下滑的影响。经济部称，大规模订单的数量变少，这亦构成拖累。

德国12月工业订单上修为增长4.4%，初值为增长4.2%。（完）

(编译 李爽/高琦; 审校 孙茉莉/李春喜)
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