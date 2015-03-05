《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门港务 100 10 6 3/6簿记建档 工商银行 AAA(联合资信) 3/10 3/11 控股集团 招商银行 AAA(新世纪)
AA(中债资信) ======================================================================================= *江苏凤凰 60 15 9 3/6簿记建档 南京银行 AAA(新世纪) 3/9 3/10 出版传媒集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *宏图高科 6 6 9 3/6簿记建档 中信银行 AA(中诚信) 3/10 3/11
A+(中债资信) ======================================================================================= *浙江荣盛 50 10 9 3/6簿记建档 中国银行 AA 3/10 3/11 控股集团 浦发银行 ======================================================================================= *江苏省国 120 10 9 3/6簿记建档 中国银行 AAA(中诚信) 3/9 3/10 信资产管理集团 AAA-(中债资信) ======================================================================================= 厦门信达 30 5 9 3/6簿记建档 浦发银行 AA(中诚信) 3/9 3/10
A(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *财通证券 18 4.5 91天 3/10招标 中信银行 AA+ 3/11 3/12
(最高发行余额) ======================================================================================= *国泰君安 139 35 3 3/10招标 工商银行 AAA 3/11 3/12
(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= *开滦(集团) 20 10 12 3/10簿记建档 光大银行 AAA 3/11 3/12 ======================================================================================= *菱花集团 5 2.5 12 3/10簿记建档 中国银行 AA- 3/12 3/13 ======================================================================================= *上海外滩 10 5 12 3/10簿记建档 华夏银行 AA+ 3/11 3/12 投资开发(集团) 中信证券 ======================================================================================= *中山兴中集团 11 5 12 3/12簿记建档 交通银行 AA 3/13 3/16 ======================================================================================= *海亮集团 20 10 12 3/12-13簿记建档 工商银行 AA+ 3/16 3/17 ======================================================================================= 中广核风电 45 10 12 3/6簿记建档 农业银行 AAA 3/10 3/11
国开行 ======================================================================================= 亿阳集团 12 4 12 3/6簿记建档 华泰证券 AA- 3/10 3/11
北京银行 ======================================================================================= 唐山唐曹 7 2 12 3/6-3/9簿记 招商银行 AA- 3/10 3/11 高速公路 ======================================================================================= 安信证券 41 12 87天 3/9招标 浦发银行 AAA 3/10 3/11
(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 江西省高 10 10 12 3/9簿记建档 招商银行 AAA 3/10 3/11 速公路投资集团 ======================================================================================= 淮北矿业 30 15 12 3/9簿记建档 交通银行 AA+ 3/10 3/11 ======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 3/9簿记建档 民生银行 AA 3/10 3/11 投资开发集团 ======================================================================================= 陕西煤业 35 35 12 3/9簿记建档 国开行 AAA 3/10 3/11 化工集团 ======================================================================================= 阿拉尔统 12 8 12 3/9簿记建档 兴业银行 AA 3/10 3/11 众国有资产经营 ======================================================================================= 中建投租赁 9 4 12 3/10簿记建档 民生银行 AA 3/11 3/12 ======================================================================================= 华能新能源 20 5 12 3/10簿记建档 华泰证券 AAA 3/12 3/13
工商银行 ======================================================================================= 盾安控股集团 20 8 12 3/10-3/11簿记 工商银行 AA 3/12 3/13 ======================================================================================= 中国电力 34 17 12 3/11簿记建档 工商银行 AAA 3/12 3/13 建设集团 建设银行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *珠海华发 45 7 5 3/10簿记建档 招商银行 AA+ 3/11 3/12 综合发展 工商银行 ======================================================================================= 丹东港集团 20 10 3 3/6簿记建档 中信证券 AA 3/10 3/11
中信银行 ======================================================================================= 世茂股份 50 15 3 3/6簿记建档 中金公司 AA 3/10 3/11
上海银行 ======================================================================================= 中山兴中集团 4 4 3 3/9簿记建档 广发银行 AA 3/10 3/11 ======================================================================================= 淮南矿业 20 20 永续中票 3/9簿记建档 兴业银行 AAA 3/10 3/11 (集团) (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 武汉旅游 8 8 5 3/9簿记建档 上海银行 AA 3/11 3/12 发展投资集团 ======================================================================================= 陕西煤业 30 10 5 3/9簿记建档 浙商银行 AAA 3/11 3/12 化工集团 ======================================================================================= 株洲市城 18 8 5 3/9簿记建档 光大银行 AA 3/10 3/11 市建设发展集团 国开行 ======================================================================================= 首钢总公司 80 40 永续中票 3/10簿记建档 农业银行 AAA 3/12 3/13
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 安徽出版 12 6 5 3/10簿记建档 交通银行 AA+ 3/11 3/12 集团 ======================================================================================= 浙江省交 25 7.5 10 3/11簿记建档 光大银行 AAA 3/12 3/13 通投资集团 建设银行
(分为5+5和7+3两个品种，分别在第5和7年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 浙江省交 25 7.5 10 3/11簿记建档 工商银行 AAA 3/12 3/13 通投资集团 国开行
(分为5+5和7+3两个品种，分别在第5和7年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 广汇汽车 11 11 3 3/11-12簿记 广发银行 AA 3/13 3/16 服务 平安银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。