中国金融：央行官员建议尽早宣布实现人民币资本项目可兑换

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 中国央行南京分行行长周学东周四建议，应尽早宣布实现人民币资本项目可兑换，这对于促进中国金融开放、提高资金配置效率、促进现有产业转型升级具有重要意义，且条件和时机都已成熟。
他在政协和人大“两会”期间对路透表示，“人民币经常项下可兑换早已实现，目前随着金融改革深化和人民币国际化的推进，中国已具备了宣布人民币资本项目可兑换的条件。”
周学东在两会提案中并指出，当前人民币资本项目可兑换的条件已基本具备：按照国际货币基金组织对资本项目下交易的分类，目前中国部分可兑换的有17项，基本可兑换的有八项，完全可兑换的有五项，三者加起来占全部交易项目的75%，具备可兑换的基础。
其次，从国际经验看，一般从开放经常项目到开放资本项目，平均耗时16年；中国迄今已有19年，过渡时间已经完成。
此外，从开放所需的经济条件看，中国国内经济保持了30年以上的高速增长、拥有大量的外汇储备，财政状况稳健并具有较少的外部债务，目前金融机构的管理和运营均较为稳健。
而2015年国际货币基金组织将对SDR(特别提款权)篮子货币进行评估，实现人民币资本项目可兑换有利于促成人民币加入SDR货币篮子。
周学东建言，要从几个方面加快改革，尽早宣布人民币资本项目可兑换，包括：保持宏观经济的健康稳定，筑牢抵御跨境资本大规模冲击的经济基础；可选择风险较小的领域率先实现人民币资本项目可兑换，按照由易到难、分步推进的原则，稳妥有序地推进；继续完善金融基础设施建设，提高金融市场的透明度和运转效率。
他表示，要继续推进利率、汇率市场化进程，需加强风险管控。资本项目可兑换后，跨境资金流动频繁，汇率水平可能发生大幅度波动，在一定时期内，中国的国际收支平衡将面临较大压力。
要深化利率和汇率市场化的进程，进一步完善汇率形成机制，使汇率制度具有更强的灵活性。同时，创新风险管理工具，建立健全宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系，从前瞻性、科学性、全局性角度出发，做好跨境资金大规模流动的风险应对预案。
此外，周学东强调，要加强人民币离岸市场建设，处理好离岸市场与人民币资本项目可兑换的关系，让资金能够有序地循环和流动，并同步建设离岸、在岸两个市场，建立健全多元化、便捷化、规模化的人民币跨境资金流动渠道，形成境内外资金双向循环机制。（完）
浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 徐永；撰写 赵红梅; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。