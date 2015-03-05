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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 15:34 BJT

欧股业绩：阿迪达斯看好2015年表现，因高尔夫业务与消费者信心回暖

路透柏林3月5日 - 阿迪达斯 预计2015年销售成长料强劲，因高尔夫业务改善以及消费者信心恢复。此外该公司净利增速仍将加快，尽管面临汇率影响以及市场营销支出走高。

阿迪达斯公布第四季净亏损为6,200万欧元(6,840万美元)，其中不计入出售Rockport品牌所带来的商誉减损。阿迪达斯是全球第二大运动服装企业，排名居于耐克之后。

阿迪达斯称预计2015年营收料成长5%左右，可持续经营净利预计将增长7-10%。(完)

(编译 洪曦; 审校 李春喜)
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