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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 15:30 BJT

全球金市：现货金小升站上1,200美元，但美元强势料限制金价涨幅

ScotiaMocatta技术分析师称，金价下一道支撑目前在1,195美元。
    
    “我们预计金价还会测试该水准，如果突破该点位，则金市将偏空，
并开启测试1,131美元低点(2014年11月触及)的通道，”他们说。
    
    金价走势脆弱，因美国经济数据强劲、担心其不久后将升息，而且投
资者信心不振。
    
    投资者目前在等待美国周五公布的非农就业报告，以获得研判美国经
济形势的线索。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持
仓量本周初降至一个月低位，之前曾录得年内最大单日降幅。
    
    至于周四的交投线索，交易员将关注欧洲央行政策会议。欧洲央行本
月开始实施量化宽松，即购债计划，规模超过1万亿欧元，料该央行会后
将公布该计划的细节。
    
    --------------------------0706GMT-------------------
                      价格     变动   涨跌%   
                                                
    现货金          1201.75     2.3     0.19
    现货银            16.17   -0.02    -0.12
    现货铂金         1179.5    2.55     0.22
    现货钯金         826.45    1.67      0.2
    COMEX期金        1201.2     0.3     0.02
    COMEX期银        16.175   0.017     0.11
    汇率
    欧元/美元        1.1038
    美元/日圆        96.216 

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 高琦/李爽  审校 蔡美珍/白云)
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