香港个股：恒隆地产称陆续优化在港零售物业，市道放缓属正常周期改变

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 近年将重点转移至中国商业房地产的恒隆地产 ，其在香港的租金收入虽已被内地所超越，但仍占到46%。公司表示，未来将陆续优化在港的零售物业，而已完成优化的旺角及铜锣湾区部份项目，料未来可带来50-60%的租金增长。
恒隆地产在中、港两地的收租物业均以零售物业为主，但两地近年同样面对着消费者习惯改变的挑战。内地严厉打贪提倡减少奢侈，对恒隆地产在内地以高端定位的大型购物商场带来冲击。香港方面，近期零售销售数据疲弱，其中尤以珠宝钟表等高端消费下滑更为明显。
1月份香港零售销售货值按年大跌14.6%，是2003年SARS爆发以来最差，令人关注到高昂的商舖租金会否亦跟随下滑。
香港的零售销售渐从高位回落，恒隆地产租务及销售董事陈家岳表示，对今年香港零售业前景没需要悲观，并且相当视乎不同行业或所处地区。
＂提到街舖，若当时有独特的因素，超乎当时市场情况而提升到某一个水平，一旦超过一个正常的增长，（之后）一定会放缓，这是正常的周期性改变。＂他说。
他并指出，过去恒隆地产并无故意将旗下商舖租金推高到＂过了火位＂，未来亦会以服务本地消费者及消费品种多元化为主。
恒隆在港的商舖物业分布在传统购物、旅游旺区如旺角、铜锣湾及山顶以及鰂鱼涌和九龙湾等住宅区，定位为消费者的消闲购物热点。
陈家岳指出，由于去年春节在1月份而今年则在2月份，因此应该将两个月的数据合并来看，而他从商户方面了解到，今年首两个月的零售额并不太差，比去年同期仍有轻微增长。
他并称，恒隆由2012年开始展开优化商业物业的计划，目前已投入5亿港元改造旺角雅兰中心和铜锣湾＂Fashion Walk＂的物业；料整项优化计划于八年内完成。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。