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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 15:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低点，因中国经济成长前景乏力

中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值(GDP)增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。

上海期交所交投最活跃的9月期胶合约 下滑220元人民币，收报每吨12,810元人民币。

一位业界高级官员表示，全球天然橡胶产量今年料会上升逾5%，因价格反弹将激励泰国、越南和印度等主要产胶国的胶农割胶。2014年橡胶产量录得五年来首次下降。 这更加剧了期胶的下滑。

Kikukawa称：“整体交易情况仍清淡，在欧洲央行今日稍后的声明，以及美国定于周五公布的就业数据前，投资者不愿建立新的部位。”

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报142.7美分，下滑0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/孙茉莉; 审校 白云/张若琪)
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