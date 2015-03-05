路透基点：华星光电从七家国有银行获得16亿美元八年期贷款--TRLPC

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，深圳市 华星光电技术有限公司（简称华星光电）已经与七家国有银行敲定16亿美 元八年期贷款。 国家开发银行和中国进出口银行担任牵头行兼簿记行，各自承贷7.5 亿美元和6亿美元。中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商 银行和平安银行共同承担剩余的2.5亿美元贷款部分。 该贷款协议在农历新年假期以前签署，资金将用来支持一处工厂的建 设以及用于另一家工厂的运营。 根据新华社报导，华星光电上一次涉足贷款市场是在2010年10月，当 时获得12.8亿美元八年期融资，用于薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)生 产线建设。那次贷款案也是由国家开发银行和中国进出口银行担任牵头行 兼簿记行，另外还有中国建设银行、中国工商银行和深圳发展银行的参与 。 华星光电成立于2009年，是TCL集团下属企业，生产液晶电视和面板 。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。