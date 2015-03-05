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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:02 BJT

路透基点：华星光电从七家国有银行获得16亿美元八年期贷款--TRLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，深圳市
华星光电技术有限公司（简称华星光电）已经与七家国有银行敲定16亿美
元八年期贷款。
    
    国家开发银行和中国进出口银行担任牵头行兼簿记行，各自承贷7.5
亿美元和6亿美元。中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商
银行和平安银行共同承担剩余的2.5亿美元贷款部分。
    
    该贷款协议在农历新年假期以前签署，资金将用来支持一处工厂的建
设以及用于另一家工厂的运营。
    
    根据新华社报导，华星光电上一次涉足贷款市场是在2010年10月，当
时获得12.8亿美元八年期融资，用于薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)生
产线建设。那次贷款案也是由国家开发银行和中国进出口银行担任牵头行
兼簿记行，另外还有中国建设银行、中国工商银行和深圳发展银行的参与
。
    
    华星光电成立于2009年，是TCL集团下属企业，生产液晶电视和面板
。（完）
    
  
 (编译 高琦 审校 白云)
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